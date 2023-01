Francia, scontro sulle pensioni: età pensionabile a 64 anni. I sindacati: sciopero generale

La mobilitazione sindacale dello scorso 19 gennaio non ferma il governo del presidente francese Emmanuel Macron, deciso ad andare fino in fondo con la sua "storica" riforma delle pensioni: alzare fino a 64 anni l'età pensionabile attuale - 62 anni, la più bassa d'Europa. Lavoratori e sindacati contestano il progetto di legge, sostenendo che finirà per penalizzare le categorie più deboli, in particolare quella parte di popolazione più povera, meno qualificata, che ha cominciato a lavorare molto presto e per cui la prospettiva di vita resta bassa.

Per il governo è certamente una sfida complessa: nessun presidente, di destra o sinistra, è riuscito finora a mettere mano al sistema pensionistico francese. Macron ha una maggioranza parlamentare risicata. Ha bisogno dell'appoggio della destra moderata, dei Républicains, a cui ha già concesso di abbassare a 64, e non a 65 come avrebbe voluto, l'età di uscita dal lavoro. I sindacati, che hanno già proclamato un nuovo sciopero generale per il 31 gennaio, vogliono tornare al tavolo della trattativa per riformare il sistema, ma senza innalzamento obbligatorio.