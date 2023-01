Gerusalemme est, apre il fuoco davanti a una sinagoga: 8 morti e diversi feriti

Almeno otto persone sono rimaste uccise e molte sono state ferite in un attacco terroristico nel quartiere ortodosso di Neve Yaakov, a Gerusalemme Est.

La polizia ha ucciso l'aggressore, che era palestinese. Stando alle prime ricostruzioni, l'attentato è avvenuto davanti a una sinagoga e in un secondo momento a poca distanza dal luogo di culto. Il capo della polizia di Gerusalemme ha infatti comunicato che l'uomo, dopo aver sparato davanti alla sinagoga, è fuggito a bordo di una vettura verso una zona vicina, a prevalenza araba. Raggiunto dagli agenti - secondo la stessa fonte - ha sparato ai poliziotti prima di essere colpito a sua volta.

Decine di agenti sono stati dispiegati sul posto. Il servizio di ambulanze ha comunicato che i medici hanno soccorso molte persone colpite e che cinque di loro sono state dichiarate morte sul posto. Fonti della polizia hanno detto che le forze di sicurezza sono a caccia di possibili fiancheggiatori dell'attentatore.

E mentre gli Usa condannano l'“orribile” attacco terroristico (così il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Vedant Patel, secondo cui per il momento non sono previsti cambiamenti nel viaggio del segretario di Stato Antony Blinken in Israele), a Gaza si festeggia. Il movimento islamista Hamas, che governa de facto l'enclave, ha festeggiato attraverso gli altoparlanti delle moschee, dicendo che si tratta di una “vendetta per i morti di Jenin”, i palestinesi uccisi all'alba a jenin nel corso di un raid dei militari israeliani. Il fatto di questa sera avviene dunque mentre la tensione tra israeliani e palestinesi è altissima. La Jihad islamica ha parlato di “operazione eroica”.