Il vescovo emerito di Mazara del Vallo: "Non bisogna avere troppa pietà di Matteo Messina Denaro"

Il Vescovo da alcune settimane sta aiutando don Nicola Patti nelle celebrazioni religiose. "Non credo che parlerà, che voglia pentirsi", ha continuato dopo aver lasciato la parrocchia Madonna di Fatima, dove da qualche tempo celebra alcune liturgie. "Sarebbe stato arrestato prima se non avesse goduto di coperture", ha proseguito.

Coperture "dettate da convenienze, amicizie ma anche paura. "Se non ci fossero state tante coperture, per affetto, per amicizia o per paura, sarebbe stato arrestato prima. In questi nostri ambienti non si può dire di no non per paura ma per intimità, per vita trascorsa insieme. Oggi ha vinto lo Stato, ora spero che vinca la nostra gente, che esca dalla situazione di paura e finalmente possano tutti esultare", ha detto ancora monsignor Mogavero. "Usciamo sulle piazze ed esprimiamo la nostra soddisfazione, ma anche il nostro no alla mafia e a tutti i malavitosi", ha detto il prelato.