Juve, le motivazioni della sentenza: "Illecito grave, ripetuto e prolungato"

La Figc pubblica la sentenza del processo plusvalenze a carico della Juventus, e con trentasei pagine di motivazioni rende noto il dispositivo della Caf con le argomentazioni che hanno portato alla revocazione del processo, alla condanna del club bianconero e al proscioglimento degli altri club coinvolti.

“La Juve ha commesso un illecito disciplinare sportivo” queste le motivazioni della Corte di appello Figc, riguardo la sentenza per la penalizzazione di 15 punti in classifica a carico della Juve per le plusvalenze. "Per quanto riguarda la sanzione - proseguono le motivazioni -, la Corte ha tenuto conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione e della stessa intensità e diffusione di consapevolezza della situazione nei colloqui tra i dirigenti della FC Juventus S.p.A".

Nel merito è stato ritenuto che la Juve abbia commesso l'illecito, "vista la documentazione proveniente dai dirigenti" del club “con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture”. Per il Caf il club ha commesso “un illecito grave, ripetuto e prolungato”.

"Il fatto nuovo che prima non era noto è l'avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all'alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori". E' quanto scrive in un passaggio delle motivazioni la Procura della Figc per spiegare l'iniziale assoluzione da parte della giustizia sportiva. "Come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale, il fatto nuovo è l'assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata. Un quadro fattuale - quello appena citato - dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus S.p.A. e che hanno tutti una “natura essenzialmente confessoria. Semmai, con una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus S.p.A., colpisce la pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società stessa”.