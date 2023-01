The Times: "William furioso con Harry ma resterà zitto. Nessuna vendetta"

Continua la saga della famiglia reale. A pochi giorni dalla pubblicazione di Spare - Il minore, il libro di memorie del secondogenito di Diana, questa sera andrà in onda la prima intervista al principe Harry, sia in Inghilterra che in America: sulla rete televisiva britannica Itv News e sulla Cbc, nella trasmissione 60 minuti.

In attesa di una posizione ufficiale da parte di Buckingham Palace, dalle pagine di The Times, arrivano le anticipazioni sulle reazioni della famiglia Windsor in merito alle indiscrezioni sul libro del duca di Sussex, e una rassicurazione: non ci sarà una reazione 'occhio per occhio'.

Il tempismo del principe è comunque notevole. Il 'memoir' arriva quattro mesi dopo la morte della nonna, la regina Elisabetta II, all'inizio del regno di suo padre come re, e segue anni di turbolenze per la famiglia reale, compresa la crisi della ‘Megxit’: la morte del nonno, Duca di Edimburgo, le accuse di razzismo nell'intervista a Oprah dei Sussex e la lunga faida dei fratelli.

Secondo il quotidiano britannico William, il principe del Galles, è "livido di rabbia" per le rivelazioni contenute in Spare, ma non risponderà per le rime né tantomeno si vendicherà.

Il libro uscirà in tutto il mondo martedì 10 gennaio, ma per errore è stato messo in vendita giovedì per alcune ore da una catena di librerie spagnole. La cosa ha consentito a tutti i tabloid britannici di procurarsene una copia e di uscire con anticipazioni e rivelazioni che hanno creato qualche turbolenza tra i componenti della famiglia reale.

Infatti, oltre al titolo Spare che gioca sul doppio senso di 'minore' anche come 'riserva', 'ruota di scorta' dell'erede al trono, l’autobiografia di quasi 500 pagine, è piena di dettagli privati sulla vita della famiglia, oltre ad accuse e rimproveri.