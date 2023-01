Meloni incontra Nordio: "Rendere la giustizia veloce e giusta è impegno con gli italiani"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato questo pomeriggio a Palazzo Chigi il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per discutere dei prossimi provvedimenti in tema di giustizia.

"Dare ai cittadini una giustizia giusta e veloce è una priorità assoluta di questo Governo e un impegno che abbiamo preso con gli italiani. Siamo determinati a mantenerlo nel più breve tempo possibile", ha dichiarato la presidente Meloni.

L'incontro arriva dopo che la premier ha ribadito la sua "piena fiducia" nel Guardasigilli finito nelle polemiche per la sua intenzione di voler limitare le intercettazioni e per alcune critiche ai magistrati soprattutto dopo l'arresto dell'ex super latitante Matteo Messina Denaro. Giorgia Meloni ha difeso Carlo Nordio, ministro "fortemente voluto" a via Arenula proprio dalla premier.

“Io mi sono battuta per avere Nordio in via Arenula, e con lui c’è un rapporto ottimo, ribadisco che ha la mia piena fiducia. Quello con Nordio sarà uno dei primi incontri”, aveva detto solo qualche giorno fa ad Algeri.

“È necessario mettere mano alle cose che non funzionano, sicuramente quello che non funziona è un certo utilizzo delle intercettazioni, per mettere mano a questo tema però non c’è bisogno di uno scontro tra politica e magistratura, anzi credo si debba lavorare insieme, quello che provo a metterci io è il buon senso per risolvere i problemi”, aveva inoltre sottolineato Meloni.