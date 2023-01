I militari ucraini dalla prossima settimana si addestreranno negli Usa sui missili Patriot

L'addestramento dei soldati ucraini sui missili Patriot, l'ombrello difensivo più famoso del mondo e fiore all'occhiello della difesa americana, inizierà la prossima settimana. Lo hanno detto alla Cnn due funzionari Usa. Il training si svolgerà a Fort Sill, in Oklahoma, dove le forze americane normalmente svolgono i loro programmi di addestramento sul sistema di difesa anti-aerea.

L'addestramento dei soldati di Kiev sui Patriot durerà "diversi mesi", secondo Laura Cooper, sottosegretaria alla Difesa Usa con delega a Russia e Ucraina, che ha poi aggiunto: "Non sono in grado di darvi un periodo di tempo specifico per il completamento della formazione". Joe Biden aveva annunciato l'invio dei sistemi di difesa in occasione della visita a Washington del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lo scorso 21 dicembre.