Ucraina, Nato: servono armi pesanti, forniremo altri aiuti

Stasera ci incontreremo con l'Ucraina, la Georgia, la Svezia, la Finlandia e l'Unione Europea. Questa sarà un'opportunità per il ministro della Difesa ucraino per aggiornarci su ciò di cui l'Ucraina ha urgente bisogno. Gli alleati si impegnano a continuare a fornire a Kiev ciò di cui ha bisogno, armi pesanti e sistemi a lungo raggio".

"L'Ucraina ha bisogno di armi pesanti e di equipaggiamenti di ricognizione". "Mi aspetto che al summit gli alleati accorderanno un pacchetto completo di assistenza all'Ucraina per passare dall'equipaggiamento dell'era sovietica all'era atlantica". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa alla vigilia della riunione dei ministri della Difesa. "Stasera incontreremo il ministro della Difesa ucraina per discutere proprio del tipo di armi che servono e come consegnarle", ha aggiunto.

"Abbiamo anche discusso della fase di supporto pratico all'Ucraina, miliardi di dollari di equipaggiamento militare, nonché aiuti economici e umanitari. Mi aspetto che al vertice gli alleati della Nato concorderanno un pacchetto di assistenza per l'Ucraina che l'aiuti nel lungo termine", ha detto il Segretario generale della Nato.

"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà invitato al summit della Nato di Madrid, dove parlerà ai leader: se vuole venire di persona sarà il benvenuto, se non può si collegherà in videoconferenza. I leader della Nato vogliono mostrare solidarietà non solo a parole ma con i fatti". Lo ha detto Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato,in conferenza stampa.

"Non è vero che l'aumento dei prezzi sia causato dalla Nato ma è causato dalla guerra. Il miglior modo per esportare il grano fuori dal Paese è fermare la guerra", ha poi dichiarato Stoltenberg.

Gli alleati Nato "hanno iniziato ad aumentare i sostegni" all'Ucraina "settimane, mesi" prima dell'inizio dell'invasione russa, che era stata "prevista dai servizi di intelligence". Dopo il 24 febbraio questo sostegno è stato aumentato, ma "a volte questi sforzi richiedono tempo", ha quindi reso noto Stoltenberg a Bruxelles.