Strage di Monterey Park. Sceriffo: "Ancora sconosciuto il movente. Trovate armi a casa del killer"

“E' un'indagine complessa, ci sono molte cose che ancora non sappiamo”. Lo afferma lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, aggiornando sullo stato dell'indagine per la strage nella sala da ballo durante i festeggiamenti per il capodanno cinese. Nella casa del killer sono state trovate diverse armi e munizioni e recuperati vari dispositivi elettronici. Almeno una di queste armi era modificata: il killer stava lavorando manualmente a dei silenziatori.

Il killer aveva un precedente penale: nel 1995 era stato arrestato per un reato legato alle armi. “Non sappiamo ancora il movente”, cosa lo ha spinto ad agire - ha detto ancora lo sceriffo Luna - Ma abbiamo intenzione di scoprirlo. E' inquietante".

Al momento non ci sono indicazioni di legami fra il killer e almeno una delle sue vittime ma questo “può cambiare. Stiamo sentendo i testimoni”, precisa la polizia. E proprio dai racconti di chi frequentava la sala da ballo arrivano alcune indicazioni: l'omicida sarebbe stato geloso di alcuni maestri di danza che avevano avuto più successo di lui. A questo punto si potrebbe ipotizzare che abbia agito per vendetta. Ma gli inquirenti non ne sono affatto convinti.

L'autore della strage, Huu Can TranTran, 72 anni, aveva una licenza di autotrasporto attiva e possedeva una società chiamata Tran's Trucking Inc con un indirizzo di casella postale a Monterey Park, secondo i registri online. Viveva nella zona di Los Angeles almeno dagli anni '90 e si era trasferito nella casa mobile di Hemet nel 2020. Un vicino lo ha descritto come "mansueto".

Ma Adam Hood, inquilino di lunga data di Tran in una proprietà nella zona di Los Angeles, ha detto di aver saputo che “era una persona aggressiva e aveva pochi amici”.

Dall'inizio dell'anno, cioè in poco più di tre settimane, sono state 36 le sparatorie di massa registrate negli Stati Uniti. Mai così tante a questa data. Lo riporta la Cnn sottolineando che la sparatoria al Monterey Park, in California, in cui sono rimaste uccise 11 persone (dopo il decesso di uno dei dieci feriti), è stata la più mortale dal massacro di Uvalde nel maggio 2022.

Il Presidente Usa, Joe Biden saluta con favore l'introduzione in Senato - da parte di alcuni democratici - di progetti di legge per il divieto delle armi d'assalto e per l'innalzamento a 21 anni il limite di età per l'acquisto di armi. “Chiedo al Congresso” dice “di agire rapidamente”.