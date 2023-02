Augusta Montaruli si dimette da sottosegretario all'Università: "Certa della mia innocenza"

Augusta Montaruli si dimette dasottosegretario all'Università, dopo la condanna definitiva perl'uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari del Piemonte negli anni dal 2010 al 2014. "Ho deciso di dimettermi dall'incarico di Governo - dice l'esponente di FdI - per difendere le istituzioni certa della mia innocenza".

La vicenda Rimborsopoli

Si è chiusa ieri con la quinta e ultima sentenza uno dei filoni del processo Rimborsopoli. La Corte di Cassazione aveva rinviato in appello il processo. Ora ha confermato le condanne decise in Appello-bis dalla Corte d'appello di Torino a dicembre del 2021 in merito all'uso improprio dei fondi dei gruppi in Consiglio regionale durante la consiliatura 2010-2014.

All'ex presidente della Regione, Roberto Cota (Lega), un anno e 7 mesi. La suprema Corte conferma anche l'anno e 5 mesi per l'ex deputato ed ex sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani (Lega). Sconto di un mese per prescrizione di uno dei capi di imputazione, infine, per la sottosegretaria e parlamentare Augusta Montaruli (Fratelli d'Italia), condannata in via definitiva a un anno e 6 mesi.