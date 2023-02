"Baraye", l'inno della protesta iraniana ai Grammy e in una nuova play list di Spotify

Per ballare nei vicoli

Per il terrore quando ci si bacia

Per mia sorella, tua sorella, le nostre sorelle

Per cambiare le menti arrugginite

Per la vergogna della povertà

Per il rimpianto di vivere una vita ordinaria

Per i bambini che si tuffano nei cassonetti e i loro desideri

Per questa economia dittatoriale

Per l'aria inquinata…

Sono solo i primi versi della canzone simbolo della protesta iraniana in nome di Mahsa Amini che ora valica i confini della Repubblica islamica dell'Iran. Parole in cui si sono immedesimati migliaia di giovani iraniani e non: il brano “Baraye”(in italiano “Per”) del musicista iraniano Shervin Hajipour, ha ricevuto 95 mila voti per la candidatura a nuova migliore canzone dei Grammy nella sezione dedicata al cambiamento sociale.

Hajipour, 26 anni, è stato arrestato il 29 settembre 2022, due giorni dopo la pubblicazione della canzone, ed è stato rilasciato su cauzione il 4 ottobre 2022 a seguito di pressioni internazionali.

Per dare spazio alle voci delle donne iraniane, che negli ultimi quattro mesi hanno guidato la lotta per i diritti umani in Iran, Baraye, insieme a molte altre composizioni iraniane, è inoltre entrata in una nuova playlist lanciata da Spotify. Intitolata 'Women of Iran', include canzoni di iconiche artiste iraniane, tra cui Googoosh, Mahasti e Hayedeh, e il rapper Toomaj Salehi, entrambi arrestati e imprigionati dopo aver condiviso musica a sostegno della lotta contro le ingiustizie perpetrate sul suo popolo da parte della Repubblica islamica guidata dagli ayatollah.

Nella playlist, un'altra canzone simbolo della resistenza: Bella Ciao nella versione in farsi cantata dal duo femminile Behin e Samin Bolouri e divenuta subito virale all'inizio delle proteste per Mahsa Amini.

A pochi giorni dall'apertura del Festival della canzone italiana di Sanremo c'è anche chi chiede che l'inno della resistenza iraniana abbia spazio all'interno della kermesse canora più famosa del mondo.