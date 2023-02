Alle 18 Roma-Empoli: Mourinho punta alla sterzata, toscani a quota 6 risultati utili

Sfumato l'obiettivo della Coppa Italia dopo la sconfitta di mercoledì contro la Cremonese , alla Roma di José Mourinho resta l'obiettivo del quarto posto per qualificarsi in Champions League. Dopo il Napoli a 53 punti, in classifica ci sono cinque squadre distanziate da soli tre punti: Inter, Lazio, Atalanta, Milan e appunto Roma.

Qui Roma

I giallorossi arrivano alla sfida contro l'Empoli lacerati dalle polemiche su Nicolò Zaniolo, escluso dal progetto della squadra eppure inserito nella lista Uefa in vista dell'Europa Leagu e, e con l'umiliazione di essere stati fischiati dai loro stessi sostenitori dopo essere andati sotto contro la Cremonese.

Josè Mourinho tornerà a schierare i titolarissimi: Smalling, Matic, Dybala e Abraham partiranno dal 1'. Più di un dubbio invece su Lorenzo Pellegrini, apparso stanco e fuori condizione negli ultimi appuntamenti. Il capitano giallorosso però è abituato agli straordinari e anche il suo nome dovrebbe comparire tra gli 11 in distinta. Cerca conferme Stephan El Shaarawy, in gol nelle ultime due sfide di campionato contro Spezia e Napoli.

Nel frattempo Mourinho, attraverso dichiarazioni alla stampa, ha fatto sapere al presidente della Roma, Dan Friedkin, di essere in attesa di un incontro per discutere del suo futuro. Il contratto dello "Special One" durerà fino al 2024, ma dalla Premier League inglese sarebbero arrivati segnali di interesse nei suoi confronti.

Qui Empoli

Reduce dal pareggio con il Torino e la vittoria contro l'Inter a San Siro e contro la Sampdoria in casa , l'Empoli guarda alla sfida dell'Olimpico con tutta la tranquillità di una squadra che veleggia in decima posizione, a tre punti dalla settima, l'Udinese, e undici dalla sesta, la Roma.