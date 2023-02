Napoli-Cremonese 3-0, gli azzurri volano a +16 sull'Inter che affronta la Samp

Con una tripletta di tutto rispetto il Napoli s'impone sulla Cremonese e s'invola a +16 dall'inseguitrice Inter che domani a Genova affronterà la Sampdoria in crisi nera. Dopo la bruciante sconfitta in Coppa Italia gli azzurri non hanno ripetuto l'errore di sottovalutare i grigiorossi davanti al pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona. Diciannovesima vittoria in serie A 2022-2023 per i padroni di casa. Decidono i gol di Kvaratskhelia, che festeggia nel migliore dei modi il suo ventiduesimo compleanno con il nono sigillo in campionato, di Elmas e di Osimhen (sempre più capocannoniere del torneo con 17 gol). La squadra di Ballardini, sempre più sprofondata in ultima posizione di classifica, a 8 punti, ha comunque “dato del filo da torcere” alla capolista, almeno fino a quando il georgiano al 21' non ha sbloccato il risultato, e comunque non si è mai arresa del tutto. Gli uomini di Spalletti, scesi in campo concentrati e determinati, sono stati protagonisti di una partita vivace e divertente.

LaPresse Napoli vs Cremonese, gol del 3-0

La partita Prima del calcio d’inizio, come in tutti i campi della serie A, viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. Al 7' primo tiro in porta del Napoli. Di Lorenzo in azione solitaria conclude col destro dal limite dell'area. Tiro insidioso, ma Carnesecchi è attento e si oppone. Dopo questa prima occasione la squadra di Spalletti fatica a trovare varchi e ritmo e la Cremonese pressa sotto porta dei padroni di casa. Ma al 21’ per gli azzurri arriva il vantaggio. Il cross sul secondo palo di Lozano viene prolungato da Sernicola nella zona di Kvicha Kvaratskhelia che punta il laterale grigiorosso, rientra sul destro e incrocia la conclusione, battendo Carnesecchi: 1-0 grazie alla bellissima azione del georgiano. Prova a reagire la Cremonese ma al 28’ è di nuovo il Napoli a farsi pericoloso, sempre con Kvaratskhelia. Dopo il gol subito gli uomini di Ballardini non sembrano ritrovare la giusta lucidità. Il Napoli prova il raddoppio negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, prima con Lozano che recupera un pallone e prova a partire in contropiede ma viene fermato da Afena-Gyan; poi con Zielinski. Il polacco si gira e calcia col sinistro dalla distanza ma pallone è alto sopra la porta grigiorossa. Si va al riposo con i padroni in vantaggio per 1-0 Nella ripresa la musica non cambia, il ritmo della partita è sempre vivace con il Napoli che ha l’iniziativa di gioco, ma non riesce a penetrare in maniera decisiva nella fitta retroguardia della Cremonese. Dopo un paio di azioni da applausi del pubblico del “Maradona” per Kim e Lozano, al 65’ Osimhen firma il raddoppio per gli azzurri: corner da destra per i partenopei, con Carnesecchi che effettua un grande intervento sul colpo di testa di Di Lorenzo. Sulla respinta Kim è bravo a toccare per il suo centravanti, che insacca senza problemi da pochi passi. Al 79' Elmas cala il tris e chiude definitivamente le ostilità: il macedone appoggia per Di Lorenzo e si lancia nell'area avversaria, concludendo poi, sul tocco di ritorno del compagno, con un gran destro di controbalzo che vale il 3-0. La fase finale di gara sembra utile soltanto ai giocatori del Napoli per prendere altri, meritati, applausi da parte dei loro tifosi per questa stagione eccezionale. La formazione di Spalletti gestisce il gioco e sebbene la Cremonese desideri almeno il gol della bandiera, si aspetta soltanto il termine della sfida.

LaPresse Napoli vs Cremonese - Gol di Khvicha Kvaratskhelia (SSC Napoli)

Spalletti: “Vogliono farci pensare di aver già vinto ma non è così” "Noi dobbiamo fare partita dopo partita. Il nostro cervello dipende da come mandiamo noi i segnali, ragioniamo come vogliamo noi. Si mangia con il presente, non con il futuro". Così Luciano Spalletti dopo il successo ottenuto sulla Cremonese. "Sul pezzo ci tiene la nostra città, i nostri tifosi, la nostra possibilità di fare cose importanti. Tutti lo percepiscono, anzi forse troppo perché nel primo tempo non siamo stati tranquilli nel far girare la palla - ha aggiunto il tecnico del Napoli - Ci siamo un po' innervositi su qualche palla persa di troppo ed è stato più difficile. La Cremonese ha usato la sua tattica, ci ha fatto perdere corse ed energie per andare a recuperare il pallone. Poi nella ripresa è andata molto meglio, la squadra ha fatto girare la palla con più tranquillità ed ordine e l'ho applaudita perché è quello che dobbiamo fare".

SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images Luciano Spalletti, allenatore Napoli

Ballardini: “I risultati arriveranno” "Abbiamo preso il secondo gol in un momento sbagliato, perché se vai sotto di due gol con il Napoli, che è maestro nel possesso palla, diventa tutto più difficile. La squadra mi è piaciuta per un'ora". Così Davide Ballardini dopo la sconfitta. "Siamo convinti che da qui in avanti faremo belle partite e che i risultati arriveranno. Non incontreremo sempre il Napoli. Bisogna avere più personalità e sbagliare meno. Abbiamo subito la prima rete quando il possesso era nostro. Nel primo tempo abbiamo corso con l'intensità giusta, mettendo pressione su di loro. Nell'ultima mezz'ora non siamo stati così bravi e aggressivi", ha concluso il tecnico dei grigiorossi.