Alle 20.45 Milan-Atalanta: spareggio Champions tra le due lombarde

All'andata il 21 agosto Atalanta-Milan è finita 1-1, mentre nella stagione 2021-2022 il Milan, campione d'Italia, aveva vinto entrambi gli scontri diretti: 2-3 a Bergamo all'andata e 2-0 a San Siro al ritorno. L'anno scorso la squadra di Stefano Pioli terminò prima a 86 punti, quella di Gian Piero Gasperini ottava a 59. Quest'anno è tutta un'altra storia perché le due formazioni lombarde sono rispettivamente quarta e sesta a 44 e 41 punti, solo tre di distacco. Il 14 febbraio, nell'andata di Champions, il Milan ha superato il Tottenham per 1-0 e in campionato viene da due vittorie: 1-0 contro il Torino e 0-1 contro il Monza. In conferenza stampa l'allenatore Pioli ha subito esordito con una buona notizia: "Domani giocherà Maignan. Tatarusanu ha fatto pienamente il proprio dovere e negli ultimi giorni non si è allenato per influenza. Maignan è stato un leone in gabbia in questi mesi perché non poteva fare quello che fa sempre dentro e fuori dal campo. É molto motivato. É stato il miglior portiere della passata stagione, ci dà tanto in tante situazioni. Domani, come succede spesso contro l'Atalanta, sarà l'unico giocatore ad avere un po' più di tempo per cominciare la costruzione. Sa variare le giocate, sa fare le scelte giuste. Non gioca da cinque mesi, ma sta bene fisicamente e mentalmente, dovrà riprendere il suo ritmo e la sua posizione, anche lui avrà bisogno di tempo per tornare al suo livello". Difficile dire se il Milan abbia superato il suo momento difficile, anche se da una decina di giorni l'allenatore Pioli sostenta ottimismo: "Noi stiamo bene di testa e di gambe, proveremo a essere più padroni delle partite mantenendo la solidità difensiva. Il periodo difficile non c'è più, perché conosco la squadra e la vedo". E sulla sfida di stasera dice: "Sicuramente l'Atalanta ha tutte le caratteristiche di una grande squadra: ha organizzazione di gioco, tecnica, fisicità. Sarà una partita aperta, tra due squadre che vogliono cercare un gol più degli altri. Una gara molto importante, perché la classifica per il quarto posto è molto corta e possiamo allungare su di loro. Mi aspetto una sfida combattuta perché l'Atalanta è una squadra fisica, di contrasti, duelli e ripartenze".

Qui Atalanta

Nelle ultime tre partite l'Atalanta viene da due sconfitte, 1-2 contro il Lecce e 1-0 contro il Sassuolo, e una vittoria, 0-2 contro la Lazio. Ma quest'anno per la Dea la corsa per le coppe europee è ancora tutta aperta. Un'eventuale vittoria stasera significherebbe agganciare il Milan in quarta posizione e quindi in zona Champions. Anche se c'è da scommettere che la squadra di Pioli le darà del filo da torcere. Gasperini oltretutto affronta la sfida al Meazza con quattro assenze: oltre a Demiral, squalificato per somma d'ammonizioni, non ci saranno Duvan Zapata, Hans Hateboer e Mario Pasalic. Il croato, ex milanista, non è riuscito a riprendersi dal fastidio alla caviglia che lo ha costretto ad allenarsi da solo durante tutta la settimana. "Arriviamo a questa gara dopo la sconfitta con il Lecce che è stato un brutto stop - dice Gasperini alla vigilia della gara -. Dobbiamo giocare contro il Milan, una squadra che si è ripresa nelle ultime settimane, ma abbiamo tutte le motivazioni per fare una buona prestazione. Il Milan ha cercato soluzioni che hanno dato risultati dopo un periodo problematico, ma è un campionato equilibrato. A parte il Napoli tutte hanno momenti positivi e negativi. Noi ogni tanto prendiamo delle buche, degli stop improvvisi che non ti aspetti, ma è frutto dell'equilibrio del campionato". "Giocare contro i campioni d'Italia in carica è una grande motivazione, non solo per la classifica - prosegue l'allenatore della Dea -. È una partita contro una squadra forte, cercheremo di fare una prestazione importante come ci è già capitato di fare".