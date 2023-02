Caso Cospito: Delmastro indagato per rivelazione di segreto d'ufficio

È previsto per domani in Procura a Roma l'interrogatorio del sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro Delle Vedove, nell'ambito dell'inchiesta su quanto affermato dal parlamentare Giovanni Donzelli rispetto al contenuto di una relazione del Dap sulle conversazioni ascoltate in carcere dell'anarchico Alfredo Cospito e un paio di boss della criminalità organizzata, rinchiusi come lui al carcere duro nel penitenziario di Sassari. Secondo quanto si è appreso, Delmastro risulta iscritto sul registro degli indagati della Procura di Roma per il reato di rivelazione del segreto d'ufficio.

Nei confronti di Delmastro è stato emesso un invito a comparire. In base a quanto riferito ieri dal ministro Nordio, il documento oggetto delle dichiarazioni di Donzelli non era classificato, né secretato, ma "a divulgazione limitata". Il procedimento - si ricorda - è stato avviato nelle scorse settimane dopo un esposto presentato dal parlamentare Angelo Bonelli. La svolta è arrivata con l’invio dell’invito a presentarsi per l’interrogatorio, accompagnato da un avvocato, da parte dei pubblici ministeri coordinati dal procuratore Franco Lo Voi e dall’aggiunto Paolo Ielo.