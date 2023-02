Corea del Nord lancia quattro missili strategici. Esercitazione Seul-Washington al Pentagono

"La commissione militare centrale del Partito del Lavoro della Corea ha espresso la sua grande soddisfazione per i risultati di questi lanci", ha reso noto l'agenzia di Pyongyang, aggiungendo che "i lanci dimostrano nuovamente il livello militare delle forze di combattimento nucleari" del Paese, "in grado di rispondere alle forze ostili".

Secondo quanto riportato, i quattro missili sono stati in volo per quasi tre ore, hanno disegnato traiettorie ovali e a forma di otto e hanno dimostrato di poter colpire obiettivi a 2mila chilometri di distanza. Il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud, tuttavia, ha riferito che i dettagli del volo pubblicati da Pyongyang presentano discrepanze con le letture delle risorse dell'intelligence statunitense e sudcoreana, senza però dare ulteriori dettagli.

In un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna, l a sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un aveva condannato le esercitazioni congiunte minacciando reazioni : "L'utilizzo del Pacifico come poligono di tiro dipende dalle azioni delle forze americane".

La settimana scorsa, la Corea del Nord aveva lanciato altri tre missili fra cui uno balistico intercontinentale, in risposta, gli Stati Uniti hanno lanciato bombardieri B-1B nella regione domenica per l'addestramento congiunto con aerei da guerra sudcoreani e giapponesi.

La Corea del Nord descrive le esercitazioni USA-Corea del Sud come prove per una potenziale invasione. Dal fallimento dei negoziati con gli Stati Uniti nel 2019, il Paese ha accelerato lo sviluppo di missili balistici a combustibile solido a corto raggio contro il Sud, compresi quelli che viaggiano su traiettorie basse che teoricamente sarebbero più difficili da intercettare. I missili da crociera sono progettati per essere manovrabili in volo per eludere la difesa avversaria e non sono vietati dalle sanzioni dell'Onu contro il Paese.

Intanto, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e il Ministero della Difesa della Corea del Sud hanno tenuto un'esercitazione simulata al Pentagono: "Abbiamo immaginato uno scenario che prevedesse l'uso di armi nucleari da parte della Corea del Nord", hanno dichiarato Seul e Washington in una dichiarazione congiunta sottolineando di essere pronte "a rispondere alle minacce" del leader nordcoreano di Kim Jong Un. Le delegazioni americana e sudcoreana hanno anche visitato una base di sottomarini nucleari in Georgia.

Pyongyang ha definito le esercitazioni al Pentagono "pratiche ostili e provocatorie di Washington tali da poter essere considerate una dichiarazione di guerra".