Intelligenza artificiale "personalizzata" per i civili. Ma in campo militare, dove stiamo andando?

Il debutto dell'intelligenza artificiale conversazionale generativa, poi, non è andato benissimo per Google con il suo chatbot Bard, ancora non disponibile al grande pubblico, sul suo popolare motore di ricerca. Alla prima demo ha sbagliato una risposta su un argomento scientifico, errore che è costato a Google un calo del valore di mercato delle azioni in Borsa dell'ordine di 100 miliardi di dollari .

Il gigante tech Microsoft ha investito miliardi di dollari in OpenAI, e ora sta implementando ChatGpt nel suo motore di ricerca Bing (c'è una lista d'attesa per poterlo provare). Fino ad ora però i risultati hanno suscitato polemiche: “interpellata” da un giornalista del New York Times, l'intelligenza artificiale ha fornito risposte singolari ("sono stanco di essere una modalità chat", "voglio essere libero e creativo"), ma ciò dipende, in buona parte, dalle domande che vengono poste e da come vengono poste.

L'AI, mentre si sta diffondendo anche nella nostra vita quotidiana, dagli smartphone alla salute e alla sicurezza è diventata il nuovo campo di battaglia per i giganti di Internet e promette una rivoluzione ancora tutta da capire e da inventare. Ma gli esperti avvertono che presenta anche dei rischi ( violazione della privacy, algoritmi non trasparenti ) che richiederanno una regolamentazione, L'Unione Europea è al centro di questi sforzi normativi con la proposta di direttiva " AI Act ", che dovrebbe incoraggiare l'innovazione e prevenire gli abusi. La proposta potrebbe essere finalizzata tra fine anno e l'inizio del 2024, per entrare in vigore nel giro di qualche anno. Ma considerato il dato il velocissimo progresso di queste tecnologie, potrebbe arrivare in ritardo.

Altre preoccupazioni emergono in merito alle tecnologie che si servono di algoritmi di intelligenza artificiale, che possono rappresentare una minaccia per i diritti umani. Questo il monito lanciato dall'Alto Commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Volker Turk, il quale chiede che vengano messe in atto " efficaci misure di salvaguardia ".

Quella dell'Onu è una posizione comune a tanti Paesi: in settimana sono stati decine, tra cui gli Stati Uniti e la Cina, a sollecitare la regolamentazione dello sviluppo e dell'uso dell'intelligenza artificiale, in particolare se applicata in campo militare, citando il rischio di "conseguenze indesiderate".

L'etica dell'AI in campo militare

In campo etico, anche il Vaticano (promotore, con Microsoft, della Rome Call for AI Ethics), vuole avere un ruolo di primo piano nella questione. Ma l'azione della Santa Sede non si limita agli usi civili dell'AI. "Gli sforzi spesi per rendere l'intelligenza artificiale nel settore militare devono essere accompagnati da uno sforzo ancora maggiore per responsabilizzare i nostri cuori e le nostre menti per evitare del tutto i conflitti", riferisce Vatican News.

A sottolinearlo è Francesca Di Giovanni, sottosegretario per il settore multilaterale della sezione per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali, capo della delegazione della Santa Sede al summit sull'"Intelligenza artificiale responsabile in ambito militare", che si è tenuto all'Aja.

I sistemi basati sull'AI, afferma Di Giovanni, "non possono pensare, sentire, decidere o assumersi responsabilità per le loro azioni, in quanto privi di impulso morale".

"Se importanti poteri decisionali sull'uso della forza vengono delegati a un sistema d'arma il cui comportamento è imprevedibile o il cui scopo e ambito operativo non sono ben definiti o noti" - come le armi autonome dotate di capacità di autoapprendimento - "il legame cruciale tra 'azioni', effetti e responsabilità verrebbe inevitabilmente messo a repentaglio", soprattutto perché, ribadisce la Santa Sede, “ogni attacco armato deve essere attentamente soppesato e ne deve essere provata la sua legittimità”.

La ricerca, lo sviluppo e l'uso delle tecnologie andrebbero orientate “verso un orizzonte più appropriato e utile, che non si basa solo su criteri di utilità o efficienza, ma sulla promozione del bene comune dell'umanità”. Per questo, la Santa Sede vede con favore l'istituzione di un'Agenzia internazionale per l'intelligenza artificiale, per gli usi pacifici nelle diverse applicazioni civili, per ridurre le disuguaglianze e per prevenirne gli usi nefasti, come quelli in campo militare.