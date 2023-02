Israele, oltre 100mila sfilano in piazza a Tel Aviv contro il governo. Scontri con la polizia

Scontri tra la polizia israeliana e i manifestanti scesi in piazza a Tel Aviv per protestare contro la riforma della giustizia. Gli agenti lavorano per sgomberare i manifestanti che hanno sfondato le barriere e stanno bloccando l'Ayalon, una via principale che attraversa Tel Aviv. Secondo la polizia, gli agenti si stanno "preparando a impedire l'avanzata dei manifestanti che si muovono lungo l'autostrada". Undici sono finora i manifestanti arrestati negli scontri.

Oltre 130mila persone, secondo i media, hanno sfilato in molti luoghi di Israele, per l'ottava settimana consecutiva, contro la contestata riforma della giustizia che il governo di destra di Benyamin Netanyahu sta portando avanti alla Knesset. A Tel Aviv si è svolta la protesta più massiccia che, secondo Canale 13, ha visto più di 100mila persone affollare la lunga via Kaplan che costeggia il complesso del ministero della Difesa.