La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3% e annuncia un nuovo aumento a marzo

La Bce ha deciso di alzare i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3%, quello sui depositi al 2,50%, e quello sui prestiti marginali al 3,25%, con effetto dall'8 febbraio 2023.

Nessuna sorpresa dunque dalla prima riunione del 2023 del Consiglio direttivo che opera nell'ottica di combattere un'inflazione che resta troppo elevata. Nel comunicato di fine vertice, il Consiglio annuncia che i tassi verranno alzati di ulteriori 50 pb a marzo, "per poi valutare la successiva evoluzione della sua politica monetaria".

"Mantenere i tassi di interesse su livelli restrittivi - si spiega nel comunicato - farà diminuire nel corso del tempo l'inflazione frenando la domanda e metterà inoltre al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative di inflazione. In ogni caso, anche in futuro le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di riferimento saranno guidate dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione".

La Bce conferma, come comunicato a dicembre, che il portafoglio App (il programma di acquisti di titoli) calerà di 15 miliardi al mese dall'inizio di marzo alla fine di giugno 2023, e la riduzione successiva sarà decisa nel tempo. Per quanto riguarda il programma di acquisti pandemico Pepp, il Consiglio direttivo intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza almeno fino alla fine del 2024.

Dopo le decisioni di politica monetaria della Bce, migliorano le Borse europee: Piazza Affari sale dell'1,3%, Parigi dello 0,6%, Londra dello 0,85%, Madrid dell'1,9% e Francoforte dell'1,3%. Frena leggermente l'euro, che torna sotto quota 1,1 con il dollaro, a 1,098, in flessione dello 0,1%.