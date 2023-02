Violenza a Pamela Mastropietro, la Procura di Perugia chiede la conferma dell'ergastolo per Oseghale

La Procura generale di Perugia, coordinata da Sergio Sottani, chiede la conferma della condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale, nell'ambito del processo d'appello bis per la morte violenta di Pamela Mastropietro, in corso davanti alla Corte di assise d'appello del capoluogo umbro.

Oseghale è stato già condannato all'ergastolo per avere ucciso e fatto a pezzi la giovane romana nel gennaio del 2018 a Macerata. Il processo bis in corso a Perugia riguarda la sola violenza sessuale.

“Il mio appello è attenervi alle risultanze processuali senza perseguire un fine di vendetta che non si sposa con la giustizia” ha detto l'avvocato Simone Matraxia, legale insieme a Umberto Gramenzi di Oseghale. L'avvocato, secondo il quale la violenza sessuale non è avvenuta, ha chiesto che “la sentenza rispecchi le risultanze processuali”.

La 18enne romana si allontanò dalla comunità di Corridonia dove si trovava in quei giorni. I suoi resti furono poi ritrovati in due trolley a Pollenza (in provincia di Macerata).