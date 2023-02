Marco Mengoni pronto per Liverpool

Un pensiero per le donne che hanno partecipato ma non hanno vinto il Festival e la dedica a colei che lo ha messo al mondo. Marco Mengoni ha vinto Sanremo, risultando primo per tutte e tre le giurie coinvolte nella votazione (Sala Stampa, Televoto, Demoscopica, con i dati elaborati da Ipsos).

In conferenza stampa racconta di momenti privati difficili e di questa vittoria che lo porterà lontano. Sicuramente a Liverpool dove si tiene quest'anno l'Eurovision Song Contest. "Come mi sto preparando ? Per oggi non c'è spazio per nuove aspettative, mi vorrei godere tutte le serate, questa vittoria e questa giornata. Pian piano ci prepareremo al meglio, per ora sono molto contento di vedere Liverpool perché non l'ho mai vista. Da domani iniziamo a pensarci, oggi mi godo questa giornata", ha detto.