Conference League, ora in campo Sivasspor-Fiorentina, segui la cronaca testuale

Con il Sivasspor a caccia dei quarti, in casa, di fronte al proprio pubblico, la Fiorentina affronta una trasferta delicata per il ritorno degli ottavi di Conference League, partendo dall'1-0 conquistato una settimana fa al Franchi, grazie al gol di Antonín Barák.

L'allenatore dei viola, Vincenzo Italiano, cercherà di continuare la striscia positiva dopo i cinque successi di fila tra campionato e competizioni europee: "Abbiamo un piccolo vantaggio da consolidare contro un avversario che sarà diverso rispetto all'andata. Dobbiamo prepararci ad un'altra battaglia. C'è rammarico per le occasioni non sfruttate una settimana fa che ci avrebbero consentito di presentarci con un risultato più rotondo, però siamo in fiducia e da parte di tutti c'è tanta voglia di andare avanti in questa avventura e restare dentro a tutte le competizioni che ci possono far gioire". Per non lasciare nulla al caso, il tecnico viola ha previsto anche la difficoltà di ambientazione a 1.300 metri di altitudine: "Lo abbiamo deciso per via del fuso orario e per tastare il terreno. Abbiamo rivisto la gara dell'andata e i ragazzi hanno capito cosa serve, vogliamo farci trovare pronti per una prestazione di livello. Sappiamo come si soffre quando si perde, adesso invece c'è armonia e serenità e tutto pesa di meno. Mi auguro che la squadra confermi la crescita di queste settimane. Vietato staccare la spina".

Reduce da sette vittorie di fila in Conference, record nella storia europea del club, la Fiorentina sarà sostenuta purtroppo solo da ventina di coraggiosi tifosi, che hanno affrontato una viaggio avventuroso pur di sostenere la squadra del cuore.

Dall'altra parte, il Comune di Sivas, dove si trova lo stadio dello Sivasspor, pur di riempire gli spalti e assicurare il massimo appoggio alla squadra, ha deciso di comprare tutti i biglietti invenduti e regalarli ai proprio tifosi.

Le formazioni annunciate:

Per il Sivasspor ci sarà un 4-3-3: Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; H. Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyurt.

Anche per la Fiorentina è previsto un 4-3-3: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez.