L'Uefa inserisce l'esclusione della Bielorussia da Euro 2024 tra i temi del suo prossimo esecutivo

La discussione su un'eventuale esclusione della Bielorussia dagli Europei del 2024 in Germania è stata inserita dall'Uefa tra i temi all'ordine del giorno del suo prossimo esecutivo previsto per il 4 aprile. Secondo la tv tedesca "Ard" il presidente Aleksander Ceferin avrebbe scritto a cento membri del Parlamento Ue una lettera in cui si annuncia: "L'Uefa ha intenzione di discutere la situazione in Bielorussia nella prossima riunione del nostro comitato esecutivo". La missiva è una risposta all'iniziativa di cento deputati di tutti gli schieramenti che alcune settimane fa avevano chiesto all'Uefa di escludere la Bielorussia dalle prossime gare del calcio internazionale per i suoi legami con la Russia e per le continue violazioni dei diritti umani nel Paese.

Rivolgendosi in particolare a Tomasz Frankowski, parlamentare polacco del Ppe, Ceferin scrive: "L'Uefa sta monitorando i preoccupanti sviluppi che lei menziona nella sua lettera". Lo scorso settembre il ministro dell'Interno della Germania, Nancy Faeser, aveva già dichiarato che auspicava che la Bielorussia fosse esclusa dalla Uefa. Berlino è proprio il Paese organizzatore dei prossimi europei, in vista dei quali domani la Bielorussia affronterà la Svizzera a Novi Sad in Serbia, in quanto alla nazionale di Minsk è stato vietato di disputare competizioni internazionali nei suoi stadi. Dall'inizio della guerra in Ucraina la Russia è stata invece esclusa da tutte le gare Uefa, una sanzione quindi ben più severa.