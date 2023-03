Calcio, i politici elvetici scrivono all'Uefa per chiedere di annullare Svizzera-Bielorussia

È una partita di calcio ad aprire una crepa nella neutralità della Svizzera nei confronti della guerra in Ucraina. La Confederazione arroccata sulle Alpi è lo Stato con la più antica storia di anti-interventismo militare al mondo. Non partecipa a nessun conflitto da quando il Trattato di Parigi del 1815 ha sancito quella che è la sua posizione ufficiale, che è resistita anche di fronte al regime nazista e all'Isis. Ma che è stata messa in crisi dalla partita tra Bielorussia e Svizzera del 25 marzo prossimo per la qualificazione agli Europei che si terrà a Novi Sad in Serbia.

Diversi politici elvetici, soprattutto del Partito Socialista, dei Verdi e dei Verdi Liberali, hanno chiesto che la partita sia annullata per sancire anche dal punto di vista sportivo una forma di protesta contro il presidente Alexander Lukashenko. La lettera inviata all'Uefa e firmata da 19 membri del Consiglio nazionale, che conta 200 membri, e due consiglieri di Stato, chiede di escludere la Bielorussia dalle qualificazioni degli Europei e da tutte le altre partite internazionali di calcio.

Dopo l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, la Nazionale di Mosca è stata estromessa dalle partite di qualificazione. La Bielorussia invece può continuare a giocare ma in un campo neutro e senza il sostegno dei suoi tifosi. È stata quindi inserita regolarmente nel Gruppo I delle qualificazioni europee insieme alla stessa Svizzera e a Israele, Romania, Kosovo e Andorra. Per i consiglieri della Confederazione elvetica che hanno firmato la missiva, il solo divieto di giocare le partite in casa è una misura troppo leggera. Lukashenko infatti non solo sostiene l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ma ha anche fatto arrestare 1.400 dissidenti politici. L'attivista pro democrazia Ales Bialiatski, premio Nobel per la pace nel 2022, lo scorso 3 marzo è stato arrestato a dieci anni di carcere.

Nella lettera dei consiglieri svizzeri si sottolinea che l'Uefa si è impegnata a promuovere i diritti umani nel mondo e che quindi non dovrebbe "chiudere gli occhi davanti ai crimini del regime di Lukashenko". Solo oggi un tribunale bielorusso ha condannato il direttore e il caporedattore di Tut.By, il quotidiano online indipendente più letto nel Paese che era stato chiuso l'anno scorso, a 12 anni di carcere per avere minato la sicurezza nazionale e incitato all'odio. La sentenza è stata condannata dal capo dell'opposizione in esilio, Sviatlana Tsikhanouskaya.

Sempre oggi un rapporto pubblicato dall'ufficio per i diritti dell'Onu ha affermato che le violazioni contro i diritti umani messe in atto dalle autorità bielorusse, inclusa la sistematica repressione di oppositori e dissidenti, potrebbero costituire crimini contro l'umanità. Il rapporto, che copre il periodo compreso tra il maggio 2020 e la fine del 2022, include le elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, grazie a cui Lukashenko è stato eletto per la sesta volta, e la repressione di voci critiche e manifestanti che ne è seguita. Tra le violazioni evidenziate nel rapporto c'è anche "il ricorso non necessario né proporzionato all'uso della forza" attraverso torture e arresti arbitrari. Come ha scritto il New York Times, la Svizzera pur avendo una delle industrie belliche più sviluppate al mondo non ha mai rifornito di armi il regime di Kiev perché una legge della Confederazione vieta di vendere armamenti a qualsiasi Paese coinvolto in un conflitto.