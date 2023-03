Alle 18.30 Sassuolo e Spezia si sfidano dopo l'exploit contro Roma e Inter

Alle 18.30 Sassuolo e Spezia si sfidano al Mapei Stadium dopo il 2-2 dell'andata. Nella storia le due compagini si sono sfidate nella massima serie solo cinque volte, con due vittorie del Sassuolo, una dello Spezia e due pareggi. Agli annali l'1-4 per gli emiliani nell'anno del debutto degli Aquilotti in serie A. Il Sassuolo viene dalla spettacolare vittoria 3-4 all'Olimpico contro la Roma, terza vittoria consecutiva dopo il 3-2 con la Cremonese e lo 0-1 contro il Lecce. L'ultima squadra ad avere sconfitto i neroverdi è il Napoli, prima in classifica. In classifica gli emiliani sono 13esimi a 33 punti, solo cinque in meno della Juventus al settimo posto, che potrebbe consentire l'accesso alla Conference League se si verificassero determinate condizioni. Ben 14 invece i punti di distacco dal Verona al terz'ultimo posto, la zona retrocessione, a 12 partite dalla fine. “Questo è un periodo positivo per lo Spezia come lo è per noi - è il commento dell'allenatore, Alessio Dionisi, in vista della partita -. Domani otterrà il risultato chi lo vorrà di più. Entrambe le squadre vengono da due ottime vittorie. Affrontare lo Spezia motivato per noi deve essere una ragione in più per affrontarlo con il piglio giusto. Loro sono una squadra compatta, che sa soffrire e non a caso ottiene risultati importanti come quello ottenuto nella scorsa gara”.

Qui Spezia

Anche lo Spezia arriva galvanizzato alla sfida di stasera dopo la vittoria 2-1 contro l'Inter, che tra l'altro è anche il terzo risultato utile consecutivo dopo lo 0-0 contro il Verona e il 2-2 con l'Udinese. I liguri sono quart'ultimi a 24 punti, cinque in più del Verona quart'ultimo. la corsa salvezza ormai è una sfida a due tra Aquilotti e Hellas: nonostante la striscia positiva la squadra di Leonardo Semplici non può abbassare la guardia. "Quando batti l’Inter, che è la più forte d’Italia per valore della rosa, ti deve dare qualcosa - osserva l'allenatore dello Spezia alla vigilia della partita -. Questa partita deve darci e non levarci, questa soddisfazione se resta singola non è valsa a niente. Andiamo avanti con umiltà e rispetto. Loro sono una società che ha lavorato molto bene anche vendendo alcuni giocatori e migliorandosi come rosa. Affrontiamo una squadra con grandi valori tecnici e sarà difficilissimo, stiamo cercando di prepararla al meglio perché vogliamo dare continuità. Voglio mettere tutti in condizione di allenarsi al meglio, per farlo con serenità, forza e determinazione. Abbiamo fatto delle buone cose ma il percorso è ancora molto lungo. Siamo convinti che attraverso il lavoro e le qualità dei ragazzi potremo fare un finale di campionato positivo che ci porti all’obiettivo salvezza".