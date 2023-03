Plusvalenze, il 19 aprile il Collegio di garanzia del Coni sul ricorso della Juventus contro il -15

Si attendono eventuali riflessi sulla classifica, con una Juventus che priva della zavorra tornerebbe nel cuore della zona Champions, e più in generale sull'esito della vicenda sportivo-giudiziaria. Il 19 aprile, alle 14.30: è questa l'ora della verità per i bianconeri sulla penalizzazione di quindici punti per il caso plusvalenz e. Per quella data infatti è stata fissata la seduta del Collegio digaranzia del Coni che discuterà il ricorso del club bianconero contro la sentenza della corte di appello della Figc .

Saranno discussi ed esaminati anche i ricorsi presentati dagli ex vertici del club; rispettivamente da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene.

2 anni e mezzo di inibizione erano stati inflitti a Paratici, 2 anni ad Agnelli e ad Arrivabene, 1 anno e 4 mesi a Cherubini e 8 mesi a Nedved.