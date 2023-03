Il film horror di Winnie the Pooh non uscirà nei cinema di Hong Kong

Gli abitanti di Hong Kong continueranno a dormire sonni tranquilli. Il film horror "Winnie the Pooh: Blood and Honey" non sarà infatti proiettato nelle sale dell'ex colonia britannica e neanche a Macao.

Sospetti di censura

Il film è ben lontano dagli adattamenti Disney e dello studio sovietico Soyuzmultfilm che hanno reso popolare il personaggio di storie per bambini, creato dal britannico Alan Alexander Milne, da entrambi i lati della cortina di ferro. Si tratta infatti di una rivisitazione “horror” ad opera di Rhys Frake-Waterfield, resa possibile dal trasferimento dei diritti al pubblico dominio, uscita a febbraio negli Stati Uniti.

Prodotta a basso costo e destinata a un'uscita nelle sale molto modesta, si è trasformata con il passaparola in un fenomeno tale da essere proiettata in tutto il mondo. O quasi.

Anche se il governo di Hong Kong ha dichiarato di aver rilasciato tutti i permessi necessari, la cancellazione della proiezione in anteprima di "Blood and Honey" per non meglio precisati “motivi tecnici” ha destato non pochi sospetti di censura. O meglio. è stato interpretato come un segno della crescente autocensura di Hong Kong sotto la pressione di Pechino, anche in campo artistico e culturale.

Il mancato via libera delle autorità alla proiezione potrebbe avere a che fare con una legge approvata nel 2021 dal territorio cinese che vieta la proiezione di film che "incoraggiano attività che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza nazionale", insomma uno dei (tanti) giri di vite di Pechino sull'ex colonia britannica.

Non è la prima volta che il celebre personaggio ha incontrato censure in Cina. Negli ultimi anni infatti Winnie the Pooh è diventato, a Hong Kong, un simbolo dell'opposizione al presidente cinese. I peluche e i fumetti dell'orsetto amante del miele sono spesso i protagonisti involontari di slogan, poster e manifestazioni pro democrazia.