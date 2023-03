Imbrattata sede della Cgil: "Servi nazisti, traditori del popolo"

"Denunceremo alle forze dell'ordine" ha assicurato il segretario Francesco Bertoli. Le frasi vergate con vernice sui muri d'ingresso, con la "firma" della "W", contenuta in un cerchio - Simbolo dei movimenti no vax - sulla porta d'ingresso.

L'assalto del 2021 alla sede della Cgil a Roma

Lo scorso Luglio del 2022, le prime sei condanne per l'assalto avvenuto nella sede nazionale della Cgil a Roma, durante la manifestazione "no green pass": i manifestanti si erano riuniti nell'Ottobre del 2021, a Piazza del Popolo in un sit in autorizzato, ma non il corteo che si svolse nel centro della capitale: dopo i discorsi dal palco l’inizio delle tensioni. Furono ore di assedio nel centro della città, che culminarono in una irruzione nella sede nazionale del sindacato, stigmatizzata dalle Istituzioni a tutti i livelli, e con espressioni di solidarietà da tutte le parti politiche.