Incidente in volo tra due ultraleggeri di addestramento militare, morti i due piloti

Appartenevano al 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare i due ultraleggeri Siai Marchetti 208 di addestramento militare che si sono scontrati in volo intorno alle 12 oggi all'altezza di Guidonia Montecelio, centro alle porte di Roma. In base a quanto si apprende uno dei due velivoli, utilizzati per l'addestramento, è precipitato su un'auto parcheggiata nei pressi dell'area residenziale mentre l'altro ultraleggero è caduto su un campo. Sono subito intervenuti polizia, carabinieri e personale dell'Ares 118.

I due aerei si sono scontrati mentre sorvolavano l'area attraversata da via della Longarina e sono entrati in contatto nel corso di una esercitazione che impegnava 4 ultraleggeri in tutto.

Le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, 47 anni di Taranto, del 60° stormo di Guidonia e il maggiore Marco Meneghello, 46 anni di Legnago, stessa appartenenza.

"Apprendiamo con profonda tristezza e dolore la tragica notizia della morte di due piloti dell'Aeronautica Militare in un incidente aereo nei pressi di Guidonia. L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Difesa, appresa la triste notizia, ha espresso ai familiari dei militari e al capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare profondo cordoglio a nome delle forze armate e suo personale.

"Esprimo il mio più profondo cordoglio e dolore per la scomparsa, in un tragico incidente aereo, sui cieli di Guidonia Monticello vicino Roma, del tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello, entrambi appartenenti al 60° stormo dell'Aeronautica militare di Guidonia. Alle famiglie dei due piloti e all'Aereonautica militare vanno le mie più sentite condoglianze". Così il deputato dem Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa della Camera.

Cordoglio e vicinanza anche da parte della sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d'Italia, che si unisce al cordoglio del ministro della Difesa, Guido Crosetto; queste le sue parole: "Profondamente addolorata, esprimo la mia più sentita vicinanza ai familiari del Tenente colonnello Giuseppe Cipriano e del Maggiore Marco Meneghello dell'Aeronautica militare che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto oggi a Guidonia. Al Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, Generale di squadra aerea Luca Goretti, e a tutte le donne e uomini dell'Arma azzurra giunga il mio messaggio di cordoglio in questo difficile momento".