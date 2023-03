Jack Ma ritorna in Cina e visita una scuola fondata da Alibaba

Ma ha discusso con l'istituto del programma educativo e si è confrontato con gli studenti parlando di intelligenza artificiale e dell'impatto futuro di strumenti come ChatGPT.

Il fondatore di Alibaba, Jack Ma , è tornato in Cina dopo più di un anno all'estero. Secondo il South China Morning Post , Ma ha visitato la scuola da lui stesso fondata nella città di Hangzhou, dove si trova la sede di Alibaba, e ha incontrato gli insegnanti e gli studenti.

Il miliardario era scomparso dalla vita pubblica cinese nel 2020 dopo aver criticato il sistema di supervisione finanziaria del Paese e averne chiesto la riforma. In un celebre discorso pronunciato il 24 ottobre del 2020 aveva accusato il governo e le banche di avere una mentalità da “banco dei pegni” inconciliabile con le spinte innovative. Parole dure che non erano piaciute ai funzionari.

Qualche settimana dopo, quando si attendeva un collocamento record delle azioni di Ant Group sulle borse di Shanghai e Hong Kong, l'ente regolatore del Paese aveva inaspettatamente fermato l'offerta pubblica. Quella di Ant Group sarebbe stata una delle più grandi IPO della storia, che avrebbe raccolto una stima di 30 miliardi di dollari.

Da allora, Jack Ma è “scomparso” dai radar. Secondo il Financial Times ha vissuto a Tokyo per quasi sei mesi a novembre, effettuando viaggi regolari negli Stati Uniti e in Israele. Ma ha anche trascorso del tempo a Hong Kong negli ultimi mesi: sarebbe stato avvistato sui campi da golf e alla Art Basel, da appassionato d'arte quale è.

Il ritorno in Cina del fondatore di Alibaba arriva mentre Pechino cerca di ripristinare la fiducia nella classe imprenditoriale dopo anni di repressione normativa del settore tecnologico e delle restrizioni imposte dalla politica della tolleranza zero Covid.

Il governo spera che il viaggio di Ma possa contribuire a infondere fiducia agli imprenditori, in agitazione anche dopo il caso Bao Fan , fondatore del China Renaissance.

E' invece ancora poco chiaro il futuro di Ant Financial, di cui il miliardario ha ceduto il controllo a gennaio, riducendo notevolmente la sua partecipazione nella società. Un cambio al vertice potrebbe aprire la strada a una nuova quotazione a Hong Kong o Shanghai.