L'operazione Ubs-Credit Suisse non tranquillizza le borse

Le Banche centrali di Stati Uniti, Eurozona, Canada, Giappone e Svizzera hanno annunciato misure coordinate per rafforzare l'approvvigionamento di liquidità in dollari allo scopo di "alleviare le restrizioni sui mercati di finanziamento globali e, in questo modo, aiutare a mitigarne gli effetti sull'erogazione di credito a imprese e famiglie". Lo hanno annunciato Federal Reserve, Bce, Banca del Canada, Banca del Giappone e Banca nazionale svizzera, con un comunicato congiunto pubblicato ieri in tarda serata. L'intesa riguarda nuovi accordi di swap valutari e consentiranno a queste banche centrali - e implicitamente a tutte le banche centrali nazionali dell'Eurosistema - di incrementare l'offerta di operazioni di rifinanziamento in dollari a 7 giorni dall'attuale frequenza di settimanale a una cadenza quotidiana. Queste operazioni proseguiranno almeno fino alla fine di aprile, aggiungono le banche partecipanti. L'intervento giunge dopo che da giorni i sistemi bancari Usa ed europei sono sotto tensione prima per i fallimenti di alcune banche statunitensi, tra cui la Silicon Valley Bank, poi per il tracollo del Credit Suisse, che ieri ha portato le autorità ad annunciare in tutta fretta un accordo di acquisizione salvataggio da parte di Ubs.

Ancora tensioni sui mercati finanziari

Seduta in rosso per le Borse asiatiche dopo l'accordo per l'acquisizione del Credit Suisse da parte di Ubs. Tokyo ha perso l'1,54%, Sydney l'1,38 e Seul lo 0,69%. Pesante Hong Kong, che cede il 3,2%, mentre Shenzhen e Shanghai contengono i ribassi allo 0,4%. In calo i future sull'Europa e sugli Stati Uniti con quello sull'Euro Stoxx 50 che cede l'1,1% e quelli su Dow Jones e Nasdaq in flessione dello 0,8% e dello 0,4%. Dopo una prima valutazione positiva del salvataggio e dell'iniezione di liquidità da parte delle banche centrali, che aveva spinto i future sull'Euro Stoxx a salire dell'1,4%, tra gli investitori prevale la cautela per le turbolenze che stanno investendo i mercati

La Borsa di Hong Kong scende del 3% a causa del crollo di HSBC e di altri istituti di credito, con i trader preoccupati per il settore finanziario. HSBC è sceso di oltre il 6%, così come Standard Chartered, mentre la banca Hang Seng ha perso oltre il 2%. Le vendite sono dovute alle preoccupazioni per l'esposizione degli istituti di credito a obbligazioni rischiose legate al Credit Suisse. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul dollaro, a un valore di 131,80, e sull'euro a 140,80.

Gros: se vince la sfiducia altri istituti a rischio

"Le banche dell’eurozona sembrano tecnicamente al riparo da 'corto circuiti' dovuti all’impennata improvvisa dei tassi: certo, se la crisi generalizzata di fiducia sul sistema finanziario continuerà, anche loro dovranno temere". A dirlo, in un'intervista a Repubblica, è Daniel Gros, economista tedesco, che oggi dirige l’Institute for European Policy Making della Bocconi. "Le crisi in atto, improvvise, hanno origini così diverse che ci si chiede: dove si aprirà la prossima falla? È come se un nemico oscuro lavorasse dall’interno. Le banche commerciali - spiega - stanno sfruttando questo 'momento magico' per tesaurizzare quanti più profitti possibile: tengono basse le remunerazioni deidepositi e caricano sui prestiti. Finché va avanti così, restano forti. Poi però devono misurarsi con la fiducia complessiva nel sistema. Qualcuna è più esposta di altre".

In particolare "quelle che hanno una banca d’investimento più sviluppata rispetto al retail. Tipico l’esempio del Credit Suisse, e si è visto com’è finita. Ma anche Deutsche Bank e alcune grandi banche francesi. Chi ha un business tradizionale rischia meno. I settori più esposti sono quelli che si imperniano su un modello basato sui bassi tassi". Da questa situazione, sottolinea, trarranno vantaggio "New York, e in seconda battuta Londra. Peraltro alla capitale inglese già faceva capo per molte attività il Credit Suisse". E, conclude, "in un certo senso l’Ubs ha fatto l’affare del secolo. Il Credit vale molto di più di quanto è stato pagato, una volta depurato dalle falle di gestione. Ubs potrà contare su un 'tesoretto' da utilizzare per fini fiscali e, un domani, per rinforzarsi".