Napoli, è alta tensione per la sfida Champions di stasera con l'Eintracht: tifosi sotto sorveglianza

È alto il livello di allerta a Napoli in vista della partita di questa sera al Diego Armando Maradona per gli ottavi di finale di Champions League, tra gli azzurri guidati da Spalletti e l’Eintracht Francoforte. Soprattutto dopo il raid della notte scorsa contro il bar Alkymya Bellini, in piazza Bellini, compiuto da una decina di persone vestite di nero attraverso il lancio di bottiglie.

Sono giunti da poco sul lungomare della città tre nuovi autobus di tifosi tedeschi. I pullman hanno portato 150 supporter dall'aeroporto di Capodichino in un hotel, il Continental, dove sono alloggiati circa 600 tifosi (in 200 stazionano all'esterno dell'albergo); proprio accanto, c’è l'hotel Vesuvio dove viene ospitato il team di Francoforte. A controllare i supporter e la loro squadra, molti mezzi di Polizia e Carabinieri, con diversi agenti in tenuta antisommossa.

Ed è proprio il rischio di eventuali scontri violenti tra le tifoserie avverse a tenere in apprensione le autorità cittadine. Le poche informazioni acquisite dalla Polizia tedesca, oltre a temute “cacce all'uomo” da parte di ultras azzurri, stanno allarmando le forze dell'ordine partenopee.

Il dispiegamento è imponente: sono in allerta ben 800 uomini ma finora non si sono verificati episodi particolarmente critici. La Digos di Napoli ha consigliato alle forze di polizia tedesche e ai supporter dell'Eintracht di rimanere in albergo per evitare contatti.

Nessuno dei tifosi tedeschi potrà assistere all'incontro di Champions, in quanto la società tedesca si è rifiutata di avvalersi dei biglietti per il settore ospiti dello stadio messi a disposizione dalla SSC Napoli. Non è escluso che i supporters possano andare in giro per la città come turisti, esponendosi così al contatto con la tifoseria avversaria. Proprio per questa ragione, la Polizia sta tenendo sotto stretto monitoraggio i due gruppi di tifosi, soprattutto quelli locali.

Sotto il coordinamento della Prefettura, la Questura di Napoli, con la collaborazione di tutte le forze dell'ordine, ha predisposto un servizio di ordine pubblico ad hoc, finalizzato a evitare gli scontri, ventilati anche sui social. Non è escluso che in giornata possano approdare in città, alla spicciolata, altri gruppi di tifosi dell'Eintracht, ma anche questa eventualità è sotto stretto monitoraggio.