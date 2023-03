Quattro astronauti riportano a casa SpaceX Crew- 5, terminata la missione di cinque mesi

Lo SpaceX Crew-5 della Nasa è tornato sulla Terra dopo cinque mesi a bordo della Stazione spaziale internazionale. La capsula SpaceX "Endurance" trasportava Koichi Wakata del Giappone, la cosmonauta russa Anna Kikina e gli astronauti della Nasa Nicole Mann e Josh Cassada. E' precipitato nel Golfo del Messico poco dopo le 21:00 (2:00 Gmt) al largo della costa occidentale della Florida.

Crew-5, lanciato da Cape Canaveral in Florida all'inizio di ottobre 2022, è stata la quinta missione nello spazio per Wakata e la prima per Cassada, Kikina e Mann, che è diventata anche la prima donna nativa americana nello spazio, ha affermato la Nasa.

Prima di lasciare la Iss, l'Equipaggio-5 è stato accolto dai membri della missione successiva dell'Equipaggio-6, che è stato lanciato il 1 marzo da Cape Canaveral. Meno di una settimana prima, un razzo Soyuz è stato lanciato dal Kazakistan per sostituire l'MS-22, un'altra nave russa che è stata danneggiata mentre era attaccata alla Iss.

I tre membri dell'MS-22, un americano e due russi, dovevano originariamente tornare alla fine di marzo dopo circa sei mesi nello spazio, ma ora rimarranno per quasi un anno. La cooperazione sulla Iss è diventata una delle poche aree rimaste in cui Stati Uniti e Russia hanno continuato a lavorare insieme da quando Mosca ha invaso l'Ucraina più di un anno fa.

"È stato un bel giro", ha comunicato Mann pochi istanti dopo l'atterraggio. “Siamo felici di essere a casa”. Mann, un membro del Wailacki delle tribù indiane della Round Valley della California settentrionale, ha detto che non vedeva l'ora di sentire il vento sul viso, annusare l'erba fresca e gustare del delizioso cibo della Terra. L'astronauta giapponese Koichi Wakata desiderava ardentemente il sushi, mentre la cosmonauta russa Anna Kikina desiderava bere il tè caldo "da una tazza vera, non da un sacchetto di plastica".