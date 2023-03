"Siamo tutti antifascisti", migliaia in corteo a Firenze dopo il pestaggio al Liceo Michelangiolo

Almeno diecimila persone, secondo le stime della Questura, hanno preso parte al corteo convocato a Firenze a seguito del pestaggio di alcuni giorni fa al Liceo Michelangiolo. C'era anche la preside del liceo Leonardo Da Vinci, Annalisa Savino, autrice della lettera in cui ricordava che “il fascismo nacque dall'indifferenza": ha sfilato dietro lo striscione del suo liceo e come altri colleghi della sua scuola portava un cartello con scritto "io non sono indifferente".

Intonando "Bella ciao" e scandendo "Siamo tutti antifascisti", la manifestazione è partita poco dopo alle 14 da piazza Santissima Annunziata e circa un'ora e mezza più tardi la testa del corteo ha fatto ingresso in piazza Santa Croce, dove si stanno tenendo gli interventi dal palco.

Diversi i volti noti: il presidente della Toscana Eugenio Giani, il sindaco Nardella, il segretario della Cgil Maurizio Landini, la neo-segretaria del Partito democratico Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, il segretario di Articolo 1 Roberto Speranza, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra, Teresa Bellanova di Italia Viva.