Il dissidente russo Vladimir Kara-Murza è stato condannato a 25 anni

Vladimir Kara-Murza, un importante attivista dell'opposizione russa sopravvissuto nel 2015 e nel 2017 ad avvelenamenti di cui ha attribuito la colpa al Cremlino, è stato condannato da una corte di Mosca a 25 anni di carcere con l'accusa di tradimento e diffamazione dell'esercito russo. Era stato arrestato un anno fa e ha sempre definito “politiche” le accuse rivoltegli e paragonato i procedimenti giudiziari nei suoi confronti ai processi farsa dell'epoca di Stalin.

Le accuse contro Kara-Murza, 41 anni, nascono da un suo discorso del marzo 2022 alla Camera dei rappresentanti dell'Arizona in cui denunciava l'azione militare della Russia in Ucraina. Nella sua dichiarazione in aula della scorsa settimana, si è detto orgoglioso orgoglioso di stare resistendo alla "dittatura" del presidente russo Vladimir Putin e alla sua decisione di invadere l'Ucraina: "So che verrà il giorno in cui l'oscurità che avvolge il nostro paese si dissiperà, e poi la nostra società aprirà gli occhi e rabbrividirà quando si renderà conto di quali terribili crimini sono stati commessi in suo nome".

L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha affermato: "Nessuno dovrebbe essere privato della propria libertà per aver esercitato i propri diritti umani, e chiedo alle autorità russe di rilasciarlo senza indugio", la sentenza è stata "un altro colpo allo stato di diritto e allo spazio civico nella Federazione Russa".

Il portavoce dell'Unione europea per la Politica estera, Peter Stano, ha condannato “fermamente l'oltraggiosa sentenza" che infligge al 41enne "25 anni di prigione solo per le sue posizioni politiche. È l'ennesima dimostrazione della politicizzazione della giustizia da parte delle autorità russe".

"Sapete che non commentiamo mai le decisioni dei tribunali, e non lo faremo nemmeno questa volta", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, interpellato dai cronisti.

Kara-Murza ha anche cittadinanza britannica e per questo Londra ha convocato l'ambasciatore russo: "La mancanza di impegno della Russia nella protezione dei diritti umani fondamentali, inclusa la libertà di espressione, è allarmante", ha affermato il ministro degli Esteri del Regno Unito, James Cleverly, in una dichiarazione riportata dal Guardian. "Continuiamo a sollecitare la Russia ad aderire ai suoi obblighi internazionali, compreso il diritto di Vladimir Kara-Murza ad un'assistenza sanitaria adeguata. Vladimir Kara-Murza ha coraggiosamente denunciato l'invasione russa dell'Ucraina per ciò che è, una plateale violazione del diritto internazionale e della Carta dell'Onu", ha aggiunto. Anche il governo tedesco ha chiesto la liberazione immediata del dissidente.

Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell'opposizione bielorussa in esilio, ha condannato in un tweey la condanna di Vladimir Kara-Murza, descrivendolo come un amico e chiedendone il rilascio: "È una voce della ragione coraggiosa e intelligente che si oppone al regime disumano di Putin e all'aggressione contro l'Ucraina. Questa sentenza è l'ennesima presa in giro della giustizia".

Amnesty International ha denunciato la sentenza come "l'ennesimo agghiacciante esempio della repressione sistematica della società civile, che si è ampliata e accelerata" dopo che il Cremlino ha avviato l'invasione dell'Ucraina. "Questo verdetto assimila l'attivismo per i diritti umani all'alto tradimento e ricorda la repressione dell'era di Stalin", ha detto in una nota il direttore di Amnesty Russia, Natalia Zviagina.