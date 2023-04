Riforma delle pensioni, scontri a Parigi dopo l'ok del Consiglio costituzionale

I sindacati e l'opposizione, dopo tre mesi di protesta, sono sul piede di guerra, pronti a tutto: pochi minuti dopo l'annuncio del via libera del Consiglio costituzionale alla quasi totalità della contestata riforma delle pensioni, in centinaia si sono radunati, sotto la pioggia, all'Hotel de Ville di Parigi, sulla Promenade des Anglais a Nizza, a Marsiglia, a Tolosa, a Lione e in decine di altre città. In meno di un'ora, le manifestazioni spontanee si sono trasformate in cortei, uno diretto a Concorde, altri spontaneamente verso République e piazza della Bastiglia. Sulla rue de Rivoli si sono consumati gli scontri violenti con la polizia, le vetrine infrante e gli incendi di cassonetti. In fiamme, proprio davanti alle finestre della sindaca Anne Hidalgo, un'intera rastrelliera di biciclette elettriche.

La porta d'ingresso di un commissariato di polizia è stata data alle fiamme a Rennes nel corso di una manifestazione contro la riforma delle pensioni, scoppiata a seguito della decisione della Corte costituzionale. L'emittente Franceinfo riferisce che le fiamme sono state portate sotto controllo dalle forze dell'ordine nel giro di qualche minuto.

Le proteste di ieri sera potrebbero essere soltanto l'anticipo, decine di cortei sono già previsti per oggi a Parigi e molte altre città delle Francia, e i sindacati e l'opposizione sono al lavoro per una giornata di protesta generale già annunciata per il primo maggio.