Alle 18.30 Udinese-Sampdoria, i blucerchiati sperano nel miracolo salvezza

L'Udinese, in 12° posizione, arriva dal difficile pareggio con il Napoli, campione d'Italia, lo scorso mercoledì. Nel post partita, Andrea Sottil, tecnico dei friulani aveva commentato con soddisfazione il match contro i vincitori dello scudetto: "Abbiamo fatto una grande partita, giocata benissimo, questa è la mia squadra, questa è la grande Udinese di sempre, che spesso ha messo sotto le grandi, battendole. Oggi grande prestazione. Sono molto contento del percorso che è stato fatto quest'anno, effettivamente c'è ancora molto lavoro da fare, ma da parte mia, ribadisco il totale entusiasmo nel poter eventualmente proseguire questo tipo di lavoro che ha bisogno di molti anni per poter essere portato a termine". Infortunato e stagione finita per il difensore Kingsley Ehizibue. Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore "hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, si legge in una nota del club.

La Samp di Dejan Stanković, sempre ultima in classifica, non vuole mollare, nonostante i due “KO” pesanti subìti nella ultime due partite contro la Fiorentina e contro il Torino. Una scia negativa che ha condizionato anche la crisi delle stesso allenatore: riunione con la dirigenza e la conferma che il serbo sarebbe stato alla guida dei suoi ragazzi fino alla fine. Certo, la situazione è quella di una retrocessione quasi sicura, ma il match di oggi con l'Udinese potrebbe essere l'occasione per ottenere tre punti preziosi e riprendere quella fiducia per terminare un campionato. Intanto, sono giorni decisivi anche per il futuro societario della Samp, con la dirigenza in cerca di una soluzione che permetta la salvezza del club senza passare dal tribunale.