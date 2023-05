Il presidente della Ternana lancia accuse contro Juventus e Gravina. Inchiesta della Procura Figc

Più nel dettaglio, nel corso di una diretta Bandecchi ha detto: “Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore. Ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua. Ha sbagliato, quello che ha detto non ha né capo né coda, forse voleva dire qualcosa di diverso. Non esiste nessuno - ha proseguito il presidente della Ternana - di considerabile sopra le leggi, perché sennò scusate, io domani vado a fare una rapina in banca e con quei soldi risolvo i miei problemi”.

"Il mondo del calcio - ha aggiunto - deve allinearsi di più con le problematiche di tutti i giorni". "Io voglio bene ai tifosi della Reggina, ma il Chievo aveva una situazione simile ed è stato fatto fallire. Il calcio continuo a capirlo poco: la Juventus ha debiti incredibili come Milan e Inter, è un mondo che fa vivere molto bene calciatori, allenatori, ma poi massacra i presidenti. Parlare con Gravina? Ci sono sempre discussioni, la Serie A prende molto più denaro di noi e ci sono discussioni incredibili tra A e B, in B abbiamo spese pazzesche e infatti - ha concluso Bandecchi - chi sale in A poco dopo scende. Non c'è molto dialogo ad oggi".