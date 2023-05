Calma tesa in Kosovo. Mosca incolpa la Nato, Kfor: "No a false narrazioni"

Questa mattina sono riprese le proteste della minoranza serba residente in Kosovo davanti ai municipi di quattro località del nord del paese contro l'insediamento dei sindaci di etnia albanese eletti nel voto locale di aprile. Per ora non si sono registrate nuove tensioni. Ma bruciano ancora le ferite di ieri, con gli scontri tra i dimostranti, la polizia kosovara e i militari della Kosovo Force (Kfor), la missione di stabilizzazione della Nato iniziata nel 1999 su mandato delle Nazioni Unite. Il bilancio è di una cinquantina di feriti tra i manifestanti serbi e 30 nelle file della Kfor, 11 militari italiani e 19 ungheresi, non in pericolo di vita. "I nostri soldati per fortuna stanno bene, i due che hanno avuto ferite più gravi sono in ottimi ospedali ed è in corso l'operazione, 3 sono già tornati al lavoro, gli altri 9 sono nell'infermeria italiana per cui abbiamo rassicurato le famiglie", ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Sono stati arrestati cinque dimostranti serbi con l'accusa di violenze contro i militari della Kfor. Tre di loro sono stati rilasciati con regolare procedura mentre gli altri due restano in custodia cautelare.

Secondo i media locali, i nuovi sindaci di Zvecan e Zubin Potok non intendono raggiungere oggi i loro uffici nelle rispettive sedi municipali ma dovrebbero svolgere la loro attività in sedi distaccate situate in centri vicini. Il sindaco di Leposavic sembra sia rimasto bloccato ieri nella sede del Municipio, dove avrebbe trascorso la notte. La Kfor avrebbe messo in sicurezza la sede comunale di Zvecan.

Molti osservatori sottolineano che a scendere in strada sono state frange estreme della popolazione serba e simpatizzanti della Russia di Putin, come dimostrerebbero le foto di muri e veicoli vergati a spray con le “Z” simbolo dell'invasione dell'Ucraina.