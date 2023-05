Celine Dion annulla i concerti fino ad aprile 2024. Ai fan dice: "Mi dispiace tanto deludervi"

Le sue condizioni mediche non le consentono di "prepararsi e portare a termine con successo il resto del tour, che doveva svolgersi dal 26 agosto 2023 ad Amsterdam al 4 ottobre 2023 a Helsinki e proseguendo poi dal 6 marzo 2024 a Praga fino al 22 aprile 2024 a Londra", scrive il suo team.

"Mi dispiace tanto deludervi ancora una volta - si legge nel post - Sto lavorando sodo per ricostruire le mie forze, ma andare in tour può essere molto difficile anche quando sei al 100%". Dion si dice addolorata ma "è meglio che cancelliamo tutto ora fino a quando non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco. Voglio che tutti sappiate".

Nell'attesa si può godere della cantante, in veste di se stessa, nel film romantico in questi giorni in programmazione nelle sale Love again (Usa 2023) diretto da Jim Strouse.