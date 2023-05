Giro d'Italia 2023, Jonathan Milan vince la seconda tappa, Remco Evenepoel mantiene la maglia rosa

Con una volata partita a un chilometro dalla fine Jonathan Milan vince la seconda tappa del Giro d'Italia, la Teramo-San Salvo di 202 chilometri. Il corridore italiano della Bahrain-Victorious precede David Dekker (Team Arkéa Samsic) e Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty). A poco più di tre chilometri dal traguardo una brutta caduta fraziona il gruppo. Resta invariata la classifica generale, con il belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) che conserva la maglia rosa con un vantaggio di 22 secondi su Filippo Ganna. Lunedì la terza tappa da Vasto a Melfi, per una lunghezza di 216 chilometri.

Alla partenza Paul Lapeira, Thomas Champion, Stefano Gandin e Mattia Bais lanciano subito la fuga, il gruppo lascia fare senza reagire. Al settimo chilometro Alessandro Verre riesce ad agganciare il quartetto di testa: sono quindi cinque i battistrada. Al 19esimo chilometro Einar Rubio, corridore della Movistar, cade nel gruppo. Al 54esimo i cinque battistrada hanno poco più di cinque minuti di vantaggio sul gruppo, che per ora controlla senza forzare. Con il passare del tempo però le squadre dei velocisti iniziano ad aumentare la pressione e al 73esimo chilometro il distacco dai battistrada scende a 1'50".

All'82esimo chilometro Verre tenta la prima fuga, ma gli altri quattro del gruppetto di testa non gli lasciano spazio. All'85esimo Lapeira svetta per primo al Gran premio della montagna (Gpm) di Silvi. Dal 90esimo chilometro i battistrada restano solo quattro: Lapeira, Champion, Gandin e Bais. È proprio Gandin a tagliare per primo il traguardo volante di Pescara, seguito da Bais, Champion e Lapeira. Al 131esimo chilometro Lapeira fa il bis e conquista anche il secondo Gran Premio della Montagna, quello di Ripa Teatina. Alle sue spalle Champion, Bais e Gandin.