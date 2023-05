Sbadigli, risate e canti: tutte le smorfie del principe Louis

Louis - cinque anni e quarto in linea di successione al trono - è stato immortalato da obiettivi e telecamere mentre, seduto in prima fila, nell'Abbazia di Westminster, cercava di far trascorrere il tempo. Eccolo mentra spalanca la bocca.

Stessa scelta di Kate Middleton che non ha indossato la tiara ma un “headband”, un intreccio di foglie realizzato in argento e cristalli. La principessa del Galles ha scelto per il grande evento orecchini con perle e diamanti appartenuti alla principessa Diana proprio in omaggio alla suocera scomparsa, e ricordato la regina Elisabetta II indossando una collana che fu un dono di re Giorgio VI alla figlia, l'allora principessa Elisabetta.