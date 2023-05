Mondiali donne: continua la telenovela tra controversie e disinteresse

Ormai è guerra. O meglio: è la guerra dei sessi. Femmine contro maschi. Ma a rimetterci in questo bailamme è lo sport femminile, in questo caso il calcio. Una guerra di potere tra Fifa e televisioni italiane che, a 50 giorni dal fischio di inizio dei mondiali di calcio femminili, tra Australia e Nuova Zelanda, dal prossimo 20 luglio, non sono in grado di fare una offerta degna di tale nome e in nome dello sport femminile. Competizione, oltretutto, meritata in quanto le donne si sono qualificate, mentre la nazionale maschile è rimasta a guardare da casa il mondiale in Qatar.

Secondo un articolo del quotidiano inglese “The Telegraph”, l'interesse a trasmettere in tv le immagini delle donne di tutto il mondo, in calzoncini e maglietta, titolari delle loro rispettive squadre nazionali, non è abbastanza alto da poter formulare una richiesta monetaria congrua per la copertura televisiva. La Fifa sarebbe “furiosa", soprattutto con le tv italiane che, dice, avrebbero offerto molto di meno di quanto avrebbero sborsato per la Coppa del Mondo maschile.

Per quanto riguarda la Rai, l'ufficio stampa comunica quanto segue: “Sull’edizione 2023 del Campionato del mondo di calcio femminile non è stata presa ancora alcuna decisione. È in corso da tempo una trattativa con la FIFA per l’acquisizione dei diritti di trasmissione”.