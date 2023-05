Pd, Schlein e l'incontro con Meloni: "Non sia un modo per distrarre l'attenzione"

Una riunione in modalità on line quella della segretaria del Pd, Elly Schlein con i parlamentari delle commissioni Affari costituzionali. La riunione è stata convocata per fare il punto, in vista dell'incontro di domani con la presidente del consiglio Giorgia Meloni sulle riforme. Il Pd andrà all'incontro per un "confronto sui temi", ma precisando che la discussione non deve essere un modo per "distrarre l'attenzione" dalle questioni che interessano i cittadini.

Queste le prime riflessioni che emergono dai primi interventi alla riunione della segreteria Pd, convocata per definire la linea in vista del colloquio con la premier. "Ci confronteremo sui temi e porteremo una posizione ma la convocazione non sia un modo per distrarre l'attenzione sui temi che interessano le persone e le necessità del Paese: lavoro, sanità, Pnrr".

Domani alle 15 è convocata l'assemblea dei senatori del Pd per l'elezione degli uffici di presidenza, mentre alle 14.30 è in programma l'assemblea del gruppo alla Camera. All'ordine del giorno, oltre alle comunicazioni della capogruppo, Chiara Braga, la costituzione dell'ufficio di presidenza.