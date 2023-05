Taser alle forze dell'ordine anche nei Comuni sopra i 20mila abitanti, approvato emendamento

L'emendamento al decreto legge n.113/2018, approvato oggi nelle commissioni affari costituzionali e lavoro, prevede un potenziamento della dotazione per gli operatori dei corpi e servizi di polizia locale. Soddisfazione da parte dei deputati della Lega in commissione Affari costituzionali, Igor Iezzi, Simona Bordonali, Laura Ravetto, Alberto Stefani ed Edoardo Ziello.

"Grazie al lavoro della Lega - hanno scritto in un comunicato i leghisti - anche i Comuni con una popolazione residente superiore ai 20mila abitanti potranno dotare le forze dell'ordine di armi ad impulso elettrico, i taser, precedentemente previsti, grazie sempre a una norma voluta da Matteo Salvini e dalla Lega, solo per capoluoghi di provincia o amministrazioni con più di 100mila abitanti. Ancora una volta il nostro impegno porta a risultati tangibili per tutelare i cittadini e garantire sicurezza nelle nostre città".

"Sono molto soddisfatto e felice per l'approvazione nelle commissioni affari costituzionali e lavoro dell'emendamento, fortemente voluto da Fratelli d'Italia, nel decreto legge Pa che permette di assegnare alla polizia locale l'arma del taser in tutte le città, anche quelle con una popolazione tra i 20 mila e i 100 mila abitanti". Lo ha dichiarato Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vicesindaco di Milano.

"Si tratta - ha detto - di una norma sacrosanta a tutela dei cittadini e delle stesse forze dell'ordine, troppo spesso prive degli adeguati mezzi per affrontare il loro lavoro. Con questo emendamento, molti piccoli e medi Comuni d'Italia potranno dotarsi di questa pistola ad impulso elettrico che serve a immobilizzare e fermare, qualora ce ne fosse bisogno, un aggressore a distanza di svariati metri. Il taser è un valido strumento di deterrenza e protezione e sarà utilizzato dalla polizia locale con esperienza e professionalità".

"Fratelli d'Italia - ha continuato - è da sempre al fianco dei cittadini che giustamente pretendono ordine e legalità nelle loro città: con questa misura facciamo un altro passo in avanti per garantire loro la sicurezza che meritano".