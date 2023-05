Gli Usa si preparano all'ondata migratoria. Cnn: "Attesi fino a 14mila arrivi al giorno"

A due giorni dalla revoca del cosiddetto “titolo 42” - introdotto durante la pandemia e che permetteva l'espulsione immediata delle persone che varcavano il confine in modo irregolare - gli Usa temono una inarrestabile ondata migratoria dal centro e sud America.

Sebbene il flusso in queste prime 48 ore sia stato inferiore a quanto si aspettassero le autorità, secondo la Cnn gli arrivi al confine potrebbero arrivare a 14 mila unità al giorno, un numero difficile da gestire per le autorità di frontiera e i tribunali, chiamati a esaminare le richieste di asilo.

Guardando al solo Messico, secondo i dati dell'Unhcr, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati, sono almeno 250mila le richieste arrivate dal Paese. Quest'anno, il Dipartimento di sicurezza Usa ha eseguito 225.483 tra espulsioni e rimpatri, in aumento rispetto ai 170.896 dello stesso periodo del 2022.

L’allerta rimane quindi alta, non solo nelle città al confine tra i Paesi, ma anche più a nord: a New York le strutture di ospitalità sono allo stremo. Nonostante le critiche mosse al sindaco Eric Adams e alla governatrice dello Stato Kathy Hochul, accusati di saper gestire il problema solo sull’impronta emergenziale, è stata autorizzatala conversione del Roosevelt Hotel di New York in un rifugio in grado di accogliere le famiglie di migranti con bambini che continuano ad arrivare in città.

Il lussuoso edificio, chiuso tre anni fa durante la pandemia di Covid dopo oltre un secolo di attività, nelle intenzioni del sindaco dovrà fornire anche servizi legali, medici e assistenza per il ricongiungimento famigliare. I richiedenti asilo, in arrivo in autobus o in aeroporto, saranno indirizzati a questo nuovo centro di accoglienza. L'albergo, 19 piani e mille camere, si aggiunge agli altri 120 che la città ha già appaltato per ospitare i rifugiati.

New York ha accolto oltre 65 mila migranti dallo scorso agosto e più di 30 mila sono ospitati in rifugi che forniscono anche cibo e servizi vari: numeri che hanno contribuito a creare una crisi umanitaria ed economica nella città del grande sogno americano.