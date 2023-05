Zakhar Prilepin, scrittore e combattente pro-Putin, è stato ferito in un attentato in Russia

Vicino alla città russa di Nizhny Novgorod, circa 400 chilometri a est di Mosca, è esplosa intorno alle 10.40 locali l'auto su cui viaggiava in autostrada Zakhar Prilepin, noto scrittore tradotto anche in Italia e co-presidente del partito “Una Russia giusta - Per la verità”, il terzo più rappresentato alla Duma e tra quelli che nel 2018 sostennero la rieleizone di Vladimir Putin a presidente. Lo riferiscono sia le agenzie di stampa controllate dallo Stato sia diversi media indipendenti in lingua russa, come Meduza o The Insider. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov per ora non commenta: “Stiamo aspettando le informazioni della agenzie di sicurezza”, ha affermato. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha scritto su Telegram: "È successo, Washington e la Nato hanno alimentato un'altra cellula terroristica internazionale: il regime di Kiev".

Secondo Mash, seguitissimo canale Telegram di informazione filo-governativa, Prilepin sarebbe in gravi condizioni, ferito a entrambe le gambe, e sarebbe stato portato in ospedale in elicottero. L'esplosione sarebbe il risultato di un ordigno attivato a distanza. Baza, un altro popolare canale Telegram, riferisce che la figlia di Prilepin sarebbe scesa dall'auto poco prima della deflagrazione.

In rete è apparsa una rivendicazione di Atesh, organizzazione partigiana russa e ucraina che sarebbe autrice di diversi attentati dallo scorso novembre a oggi e che si dice "a caccia di Prilepin dall'inizio dell'anno". Il coinvolgimento di Atesh non è tuttavia al momento provato. L'ex deputato della Duma Ilya Ponomarev, ostile a Putin, ha detto al canale Telegram di opposizione Sota che l'esplosione è stata messa in scena dall'Esercito nazionale repubblicano, una sigla che aveva già rivendicato le uccisioni di Vladlen Tatarsky e Daria Dugina. Non vi è alcuna conferma indipendente del coinvolgimento dell'organizzazione in nessuna delle esplosioni, ma neanche della reale esistenza di questa sigla.

Dal 2016 al 2018 Prilepin ha combattuto nel Donbass con le forze separatiste. Nel febbraio 2022 si è detto favorevole all'invasione su larga scala ed è stato colpito dalle sanzioni dell'Unione europea. Lo scorso gennaio si è arruolato nella Guardia nazionale russa ed è andato a combattere in Ucraina.