Alarm Phone: "50 migranti alla deriva nel Mediterraneo, sono partiti dalla Libia"

Un barcone con 50 migranti partito dalla Libia è alla deriva nel Mediterraneo centrale in acque internazionali e "la situazione è critica". È l'allarme lanciato da Alarm Phone. "Siamo appena stati chiamati. Sono disperati e stanno aspettando i soccorsi. L'acqua sta entrando nella barca. La situazione è critica. Esortiamo tutte le autorità competenti: non lasciateli annegare!", è l'appello della ong su Twitter. “Il peschereccio Alba Chiara è vicino ma non riusciamo a comunicare direttamente. Abbiamo chiesto alle autorità libiche di rispondere al ”sos" ma affermano di essere nel giorno festivo del venerdì", aggiunge Alarm Phone.

"Il motore ha smesso di funzionare e la barca è alla deriva", si legge nel tweet, "la gente dice che l'acqua sta entrando nella barca. Abbiamo allertato le autorità e chiesto un rapido salvataggio in un luogo sicuro!".