Berlusconi, il post di Ruby, Karima El Mahroug: "Addio presidente", con un cuore spezzato

Un cuore infranto su Instagram e la dedica “Ciao Presidente”. E' il saluto a Silvio Berlusconi di Karima el Marhroug, meglio nota come “Ruby Rubacuori”. La donna, di origini marocchine, finì sui giornali di mezzo mondo nel 2010 quando fu fermata per furto ed emerse che, ancora minorenne, frequentava Berlusconi ricevendone regalie anche in forma di denaro.

Berlusconi, all'epoca presidente del Consiglio, telefonò in questura sostenendo che la giovane fosse la nipote dell'allora presidente egiziano Hosni Mubarak, a quel punto la ragazza fu affidata alla consigliera regionale Nicole Minetti.

La procura della Repubblica di Milano contestò a Berlusconi i reati di concussione e prostituzione minorile.