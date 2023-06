Cnn, Surovikin membro Vip segreto della Wagner, "assieme a 30 alti dirigenti e 007 russi"

Un "sottogruppo" di cosiddetti "Vip", persone più importanti delle altre, all'interno della compagnia militare privata Wagner, una sorta di "club" di potenti di cui faceva parte - secondo quanto sostenuto dalla Cnn, che cita documenti ottenuti in esclusiva dal Russian investigative Dossier Center - anche il generale russo Sergey Surovikin, a questo punto quasi sicuramente "ex" numero due delle forze armate russe, e personaggio di rilievo dell'estabilishment militare che è al fianco di Putin, almeno sino alla rivolta dei miliziani di Prigozhin quando si sarebbe compreso che l'alto militare, era a conoscenza dei piani dell'ex cuoco dello Zar, e non ne avrebbe fatto cenno ai suoi superiori.

La "lista segreta" di Vip della Wagner

Secondo la Cnn l'alto ufficiale aveva un "numero di registrazione" personale con la Wagner, Surovikin in una lista insieme ad almeno altri 30 alti dirigenti militari e dell'intelligence russa, anche loro membri vip segreti del gruppo di mercenari, sempre secondo il Russian investigative Dossier Center, che l'emittente americana considera fonte.

Surovikin , il generale che bombardava le infrastrutture energetiche di Kiev

Dopo essere stato nominato da Putin in autunno per guidare le forze russe in Ucraina, Surovikin è il generale che ha condotto la campagna con cui Mosca ha bombardato i sistemi di approvvigionamento energetico di Kiev, colpendo le centrali elettriche ucraine e altre infrastrutture vitali, senza però riuscire fino in fondo nel tentativo di lasciarli senza energia elettrica. Una parziale sconfitta che avrebbe portato lo zar a sostituirlo, a gennaio, con il capo di Stato maggiore Valery Gerasimov, di cui Surovikin è il vice.

I "ribelli" sotto interrogatorio

Come lui, ci sarebbero altri vertici militari sotto interrogatorio, sospettati di aver quanto meno simpatizzato con il tentativo di ribellione di Prigozhin. Le speculazioni sull'epurazione di coloro che Putin ha etichettato come traditori per aver dato una "pugnalata alle spalle" della Russia non sono confermate.



Gli effetti del tentato golpe russo

Certo è che la risposta di Vladimir Putin al tentato golpe di Yevgeny Prigozhin è solo all'inizio, ma i primi effetti cominciano già a farsi sentire: la Wagner non combatterà più in Ucraina, dicono i russi, anche se secondo diverse fonti occidentali, non sarebbe (almeno del tutto) vero: il Pentagono sostiene che i mercenari sarebbero ancora nei territori ucraini occupati dai russi, anche se non combatterebbero più - sembra - nei territori più caldi (Bakhmut, Donetsk, etc.). Secondo altri invece, blogger militari e media russi non governativi in testa, sarebbero invece tutt'ora attivi.

Bbc: "Continua il reclutamento dei miliziani"

Il gruppo Wagner sta ancora reclutando combattenti in tutta la Russia, secondo l'emittente britannica BBC: "pochi giorni dopo un ammutinamento che ha portato Vladimir Putin a temere una guerra civile". E' quanto avrebbero constatato in Gran Bretagna, la Bbc, usando un numero di telefono russo, ha chiamato più di una decina di centri di reclutamento dicendo, se veniva chiesto, che stavano chiedendo informazioni per conto di un'altra persona. "Tutti quelli che ci hanno risposto - scrive l'emittente - hanno confermato che il lavoro della compagnia continua".

Da Kaliningrad, a ovest, a Krasnodar, a sud, nessuno ha mai creduto che il gruppo fosse stato sciolto.



Resta il mistero sui mercenari

Per mesi spina nel fianco dell'esercito di Kiev, il gruppo di mercenari era stato avvertito che se non avesse firmato il contratto che lo legava mani e piedi all'esercito regolare di Mosca, "non avrebbe più preso parte all'operazione militare speciale e non ci sarebbero più stati finanziamenti o forniture", ha ricordato il presidente del comitato di Difesa della Duma Andrey Kartapolov. Così è stato.